Son dakika | Balıkesir'deki mühimmat fabrikası patlamasına 3 tutuklama!

28 Aralık 2024 21:23 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 21:39

Son dakika haberi: Balıkesir'de mermi üretimi yapan bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 kişiden aralarında şirket müdür vekilinin de bulunduğu 3'ü tutuklandı...

Son dakika haberine göre, Balıkesir​'de 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 kişiden aralarında şirket müdür vekilinin de bulunduğu 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başsavcı vekili ve 4 savcı ile sürdürülen soruşturma kapsamında kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisinden oluşan alanında uzman bilirkişi heyeti, patlamanın gerçekleştiği fabrikada araştırma yaptı. Bilirkişi heyetinin, patlamanın sebebini belirlemek için fabrika alanında ve çevresinde yaptığı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 10 kişinin işlemleri de devam ediyor. Hayatlarını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı.

ERDOĞAN'DAN ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama​ ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerden Ergin, Kırmızı ve Özçakır ailelerine ziyarette bulundu. Bir dizi ziyaret ve AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi için Balıkesir'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerden Muhammet Ergin, Enes Kırmızı ile Özlem Özçakır'ın ailelerine başsağlığı diledi.