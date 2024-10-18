Son dakika | Bartın'da demir çelik fabrikasında patlama! 6 işçi yaralandı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

18 Ekim 2024 11:46 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:55

Son dakika haberi: Bartın'da demir çelik fabrikasında patlama oldu. Patlama sonucu 6 işçinin yaralandığı bildirildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin yönlendirildiği bildirilirken yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.