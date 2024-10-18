Son dakika | Bartın'da demir çelik fabrikasında patlama! 6 işçi yaralandı
Son dakika haberi: Bartın'da demir çelik fabrikasında patlama oldu. Patlama sonucu 6 işçinin yaralandığı bildirildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin yönlendirildiği bildirilirken yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Son dakika haberine göre Bartın'da demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı. Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mescier Demir Çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.
PATLAMA ARK OCAĞINDA GERÇEKLEŞTİ
Patlamanın ark ocağında gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 ambulansı sevk edildi. Yaralanan işçilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının takip edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.
Son dakika haberinin detayları geliyor...