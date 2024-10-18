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Son dakika | Bartın'da demir çelik fabrikasında patlama! 6 işçi yaralandı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ekim 2024 11:46 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:55

Son dakika haberi: Bartın'da demir çelik fabrikasında patlama oldu. Patlama sonucu 6 işçinin yaralandığı bildirildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin yönlendirildiği bildirilirken yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Son dakika haberine göre Bartın​'da demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi​ yaralandı. Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mescier Demir Çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.

Son dakika | Bartın'da demir çelik fabrikasında patlama! 6 işçi yaralandı - 1. Resim

PATLAMA​ ARK OCAĞINDA GERÇEKLEŞTİ

Patlamanın ark ocağında gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 ambulansı sevk edildi. Yaralanan işçilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının takip edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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