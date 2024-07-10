Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'e geliyor! Teklif imzaya açıldı

10 Temmuz 2024 16:49 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:06

Son dakika haberine göre başıboş köpeklerle ilgili teklif imzaya açıldı. Teklif cuma günü Meclis'te değerlendirilecek.

Söz konusu düzenlemeye göre; başıboş hayvanları için 2 sene içinde toplatılma zorunluluğu var. 2 sene içinde belediyeler bu hayvanları toplayıp kısırlaştıracak. İnsan sağlığını tehdit eden kuduz vb. hastalıkları olan köpekler ise uyutulacak. Belediyelerin bunları yürütmesi ve görevini yapması yönünde bir baskı da söz konusu. Zira bu görevi yerine getirmeyen belediye başkanlarına hapis cezası verilecek. Tekrarı halinde de seçilme yeterliliğini kaybedecekler.

SAHİPLİ HAYVANINI SOKAĞA ATANA PARA CEZASI

Köpeklerle ilgili sorumluluk sahibi olan kişilerle ilgili de önemli düzenlemeler mevcut. Kupalı küpeli, çipli yani sahipli hayvanını sokağa bırakanlara 60 bin TL para cezası verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RAPOR SUNULDU

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklere ilişkin hazırladıkları raporu pazartesi günü gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu bildirmişti.

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim" ifadelerini kullanmıştı.

Yenişehirlioğlu'nun açıklaması şöyle:

"Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır.

Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir. Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."