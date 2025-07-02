Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Son dakika | Bayburt Erzurum sınırında uçak düştü: Türk pilot kazayı ihbar etti

Son dakika haberi Bayburt-Erzurum sınırı bölgesinde içinde iki yolcu ve pilotun bulunduğu öğrenilen uçak dağa çarptı. Uçağı kullanan Türk pilotun ihbarıyla bölge tespit edilerek AFAD ekipleri yönlendirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 21:09

Bayburt-Erzurum sınırında Suudi Arabistan'a ait olduğu öğrenilen küçük uçak düştü. İçinde pilot dahil üç kişinin olduğu M20J tipi uçak kaza kırıma uğradı. Uçaktakilere ulaşmak için bölgeye ekipler gönderildi.

Son dakika | Bayburt Erzurum sınırında uçak düştü: Türk pilot kazayı ihbar etti

TEK MOTORLU UÇAK DÜŞTÜ

Olay Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt - Erzurum sınırında bulunan Pazaryolu ilçesi kırsalına bir hava aracının düştüğü ihbarının gelmesiyle öğrenildi.

Son dakika | Bayburt Erzurum sınırında uçak düştü: Türk pilot kazayı ihbar etti

TÜRK PİLOT DÜNYA TURUNA ÇIKACAKTI

Uçağın Eskişehir'den dünya turuna başlamak üzere yola çıkan Türk pilot Mehmet Demirci ve yolcuları taşıdığı öğrenildi. Pilotun telsizle yardım çağrısı yapmasıyla ekipler bölgeye yönlendirildi.

Son dakika | Bayburt Erzurum sınırında uçak düştü: Türk pilot kazayı ihbar etti

VALİLERDEN AÇIKLAMA
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, ekiplerin hem Bayburt hem de Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde arama çalışmaları yaptığını belirterek, "Kaymakamımız ekiplerle uçağın düştüğü değerlendirilen, ifade edilen bölgeye geçiyorlar." dedi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise akşam saatlerinde Erzurum 112'ye gelen iki kişilik özel uçağın düştüğü ihbarı üzerine, AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık ekiplerinin seferber edildiğini anlattı.

Eldivan, şunları kaydetti:

"Şu anda konum tespit etmeyle beraber arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Kesin olan şu var, uçağın düştüğü, 2 yaralı olduğu. Yaralılardan kadın olan kazazedeyle görüştüm. Kendilerini kurtaracağımız yönünde bir beyanımız oldu. İnşallah gece olmadan sağ salim onları kurtaracağımızı düşünüyorum."

HAVALANMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Pilot Demirci'nin havalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

ETİKETLER
#uçak
#uçak kazası
#erzurum
#bayburt
#M20 J
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.