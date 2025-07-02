Son dakika | Bayburt Erzurum sınırında uçak düştü: Türk pilot kazayı ihbar etti

Son dakika haberi Bayburt-Erzurum sınırı bölgesinde içinde iki yolcu ve pilotun bulunduğu öğrenilen uçak dağa çarptı. Uçağı kullanan Türk pilotun ihbarıyla bölge tespit edilerek AFAD ekipleri yönlendirildi.

Bayburt-Erzurum sınırında Suudi Arabistan'a ait olduğu öğrenilen küçük uçak düştü. İçinde pilot dahil üç kişinin olduğu M20J tipi uçak kaza kırıma uğradı. Uçaktakilere ulaşmak için bölgeye ekipler gönderildi.

TEK MOTORLU UÇAK DÜŞTÜ

Olay Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt - Erzurum sınırında bulunan Pazaryolu ilçesi kırsalına bir hava aracının düştüğü ihbarının gelmesiyle öğrenildi.

TÜRK PİLOT DÜNYA TURUNA ÇIKACAKTI

Uçağın Eskişehir'den dünya turuna başlamak üzere yola çıkan Türk pilot Mehmet Demirci ve yolcuları taşıdığı öğrenildi. Pilotun telsizle yardım çağrısı yapmasıyla ekipler bölgeye yönlendirildi.

VALİLERDEN AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, ekiplerin hem Bayburt hem de Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde arama çalışmaları yaptığını belirterek, "Kaymakamımız ekiplerle uçağın düştüğü değerlendirilen, ifade edilen bölgeye geçiyorlar." dedi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise akşam saatlerinde Erzurum 112'ye gelen iki kişilik özel uçağın düştüğü ihbarı üzerine, AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık ekiplerinin seferber edildiğini anlattı.

Eldivan, şunları kaydetti:

"Şu anda konum tespit etmeyle beraber arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Kesin olan şu var, uçağın düştüğü, 2 yaralı olduğu. Yaralılardan kadın olan kazazedeyle görüştüm. Kendilerini kurtaracağımız yönünde bir beyanımız oldu. İnşallah gece olmadan sağ salim onları kurtaracağımızı düşünüyorum."

HAVALANMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Pilot Demirci'nin havalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.