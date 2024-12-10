Son dakika! Beşar Esad kaçarken Türk hava sahasından geçti iddiası! Rusya'ya geçmek için Türkiye'den izin istedi mi?

10 Aralık 2024 18:28 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 19:19

Son dakika: Beşar Esad'ın muhaliflerin Şam'a girmesiyle sarayından uçağıyla kaçarken Türk hava sahasını kullandığı iddia edilmişti. Rusya'ya kaçan Esad'ın Türkiye'den izin istediği haberlerine ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı kaynakları konuştu.

Son dakika | Rus Basını duyurdu: Beşar Esad ve ailesinin kaçtığı ülke belli oldu

Son dakika | Rus Basını duyurdu: Beşar Esad ve ailesinin kaçtığı ülke belli oldu

Suriye​'de 61 yıl tahakküm süren ve artık devrilen Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed​'n, ülkeden kaçışı sırasında Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi. Resmi kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esad'ı taşıyan uçağın Türk hava sahasına giriş için herhangi bir izin talebinde bulunmadığı belirtildi.

Yetkililer, Türk hava sahasının kullanımının izne tabi olduğunu vurgulayarak, Esad'ın Rusya​'ya taşıyan uçağın bu güzergahı tercih etmediğini ifade etti. Olayla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

ESAD, RUSYA'YA KAÇMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık'ta, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Esad'in görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 9 Aralık'ta, Esed ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​'e ait olduğunu söylemişti.