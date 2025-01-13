Son dakika | Beşiktaş Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Rıza Akpolat ve 46 kişi gözaltında

13 Ocak 2025 07:44 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 08:40

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Büro Amirliği belediyelere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikke 46 kişi hakkında rüşvet, haksız mal bildiriminde bulunma nedeniyle gözaltı kararı verildi.

Beşiktaş​ Belediyesi'ne yönelik olarak sabahın erken saatlerinde dev bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Beşiktaş​ Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

AHMET ÖZER DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

TRT Haber'in haberine göre İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet​ vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu belirtildi.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de şüpheliler arasında yer alıyor.

BAŞSAVCILIKTAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca; Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık üç aylık süreçte elde olunan delillere göre;

1-) Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren (24) şüpheli hakkında Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Rüşvet Verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Mal Varlığı Değerlerini Aklamak Suçlarından,

2-) Aralarında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de yer aldığı belediye görevlisi (12) şüpheliyle ilgili olarak (Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından , Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiillerin tespiti) İhaleye Fesat Karıştırmak, Rüşvet Almak ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından (11) şüpheli hakkında (şüpheli Ahmet Özer silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğundan gözaltı işlemi icra edilmemiş olup bilahare sevki sağlanacaktır),

3-) Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyeleri ile birlikte toplamda (10) şüpheli hakkında ; Suç örgütü üyeliği , İhaleye fesat karıştırma , Rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından (11) şüpheli hakkında (şüpheli Ahmet Özer silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğundan gözaltı işlemi icra edilmemiş olup bilahare sevki sağlanacaktır),

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİLİ?

Hakkında gözaltı kararı verilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP'li. 1982 yılında İstanbul’da doğan Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan adayı olduğu 31 Mart 2019 seçimleri sonucunda oyların yüzde 73'ünü alarak seçilmişti.

Rıza Akpolat, suç örgütü üyeliği , ihaleye fesat karıştırma , rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme ile suçlanıyor.

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