Son dakika! Beşiktaş, Gabriel Paulista'yı KAP'a bildirdi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
15 Haziran 2024 10:52 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:13
Son dakika haberi... Beşiktaş, Gabriel Paulista transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Gabriel Paulista’nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
"GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI"
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır"
Kaynak: tgrthaber.com