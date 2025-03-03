Son dakika | Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

Son dakika haberi: "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 4 gün önce gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında savcı tutuklama talep etti. Mahkeme, Alaattin Köseler dahil 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'un Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan "İhaleye Fesat Karıştırma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. İfade işlemlerine 28 Şubat Cuma sabahı başlanan ve gözaltı süreleri dolan şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Burada hakim karşısına çıkarılan Başkan Köseler dahil 18 şüpheli için savcı tutuklama talep etti. Hakimi karar için duruşmaya ara verdi.
Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CHP'li Alaattin Köseler, ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyordu. Savcılık 72 ihale dosyasına el koydu.
Beykoz Belediye Başkanı Köseler, yetkili müdürler G.T. ile O.K., eski başkan danışmanı E.H.B., "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 27 Şubat sabahı eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmıştı. Köseler ile birlikte gözaltına alınan ve aralarında Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün de yer aldığı şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılmıştı.