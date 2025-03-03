Son dakika | Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

Alaattin Köseler, 1960 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Paşabahçe semtinde dünyaya geldi. 3 kuşak Beykozlu bir ailenin evladı olan Köseler; ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Beykoz'da okudu. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tamamladı. Ankara Mamak'taki Askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisansa başladı. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında, şantiye şefliği ve proje müdürü görevleri yaptı. Daha sonra kendi ofisini kurdu ve Bahçeşehir Ticaret Merkezi gibi pek çok büyük projeye imza attı. 1999 Yerel Seçimlerinde, ilk kez Beykoz Belediye Başkanı seçildi ve 2004'e kadar sürdürdü. Köseler, 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Beykoz Belediye Başkanı adayı oldu. Köseler, 68 bin 453 oy alarak (% 45.86) yeniden Beykoz Belediye Başkanı seçildi.