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 | Suat Vilgen

Son dakika | Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

Son dakika haberi: "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 4 gün önce gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında savcı tutuklama talep etti. Mahkeme, Alaattin Köseler dahil 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika | Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 00:09

İstanbul'un Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan "İhaleye Fesat Karıştırma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. İfade işlemlerine 28 Şubat Cuma sabahı başlanan ve gözaltı süreleri dolan şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Burada hakim karşısına çıkarılan Başkan Köseler dahil 18 şüpheli için savcı tutuklama talep etti. Hakimi karar için duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

72 İHALE DOSYASI SAVCILIKTA

CHP'li Alaattin Köseler, ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyordu. Savcılık 72 ihale dosyasına el koydu.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediye Başkanı Köseler, yetkili müdürler G.T. ile O.K., eski başkan danışmanı E.H.B., "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 27 Şubat sabahı eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmıştı. Köseler ile birlikte gözaltına alınan ve aralarında Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün de yer aldığı şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?
Alaattin Köseler, 1960 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Paşabahçe semtinde dünyaya geldi. 3 kuşak Beykozlu bir ailenin evladı olan Köseler; ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Beykoz'da okudu. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tamamladı. Ankara Mamak'taki Askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisansa başladı. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında, şantiye şefliği ve proje müdürü görevleri yaptı. Daha sonra kendi ofisini kurdu ve Bahçeşehir Ticaret Merkezi gibi pek çok büyük projeye imza attı. 1999 Yerel Seçimlerinde, ilk kez Beykoz Belediye Başkanı seçildi ve 2004'e kadar sürdürdü. Köseler, 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Beykoz Belediye Başkanı adayı oldu. Köseler, 68 bin 453 oy alarak (% 45.86) yeniden Beykoz Belediye Başkanı seçildi.
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