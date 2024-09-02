Son dakika | Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın: 4 kişi kurtarıldı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Eylül 2024 14:42 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:37
Son dakika haberi: İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti. İlk bilgilere göre içeride mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Beyoğlu, Keçecipiri Mahallesi Terzi Kasım Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
ANNE VE 3 ÇOCUĞU KURTARILDI
İtfaiye ekipleri binanın ikinci katında mahsur kalan anne ile 3 çocuğunu kurtardı. Bu kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulundu.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan, yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı