Son dakika | Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın: 4 kişi kurtarıldı

02 Eylül 2024 14:42 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:37

Beyoğlu, Keçecipiri Mahallesi Terzi Kasım Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU KURTARILDI

İtfaiye ekipleri binanın ikinci katında mahsur kalan anne ile 3 çocuğunu kurtardı. Bu kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulundu.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan, yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.