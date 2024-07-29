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Son dakika | Beyoğlu'nda 4 katlı otelde yangın! Ekipler olay yerinde

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 14:51 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:26

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda 4 katlı bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Soğutma ve duman tahliye çalışmaları devam ediyor.

Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı apart otelin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma ve duman tahliye çalışmaları devam ediyor.

Son dakika | Beyoğlu'nda 3 katlı bir binada yangın! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

Son dakika | Beyoğlu'nda 3 katlı bir binada yangın! Ekipler olay yerinde - 2. Resim

Son dakika | Beyoğlu'nda 3 katlı bir binada yangın! Ekipler olay yerinde - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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