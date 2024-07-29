Son dakika | Beyoğlu'nda 4 katlı otelde yangın! Ekipler olay yerinde
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 14:51 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:26
Son dakika haberi: Beyoğlu'nda 4 katlı bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Soğutma ve duman tahliye çalışmaları devam ediyor.
Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı apart otelin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma ve duman tahliye çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı