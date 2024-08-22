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Son dakika | Beyoğlu'nda bir otelde yangın çıktı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
22 Ağustos 2024 23:27 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 23:48

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Otelde bulunanlar tahliye edildi. Ekipler yangını söndürmek için yoğun sarf etti...

Son dakika haberine göre, Beyoğlu'nda bulunan bir otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelde bulunanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Son dakika | Beyoğlu'nda bir otelde yangın çıktı! - 1. Resim

EKİPLER DEVREDE

İstanbul Beyoğlu'nda, 9 katlı bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Sıraselviler Caddesi'ndeki 9 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika | Beyoğlu'nda bir otelde yangın çıktı! - 2. Resim

Yoğun dumanın yükseldiği otelde konaklayanların bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, geri kalanları ekipler çıkarıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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