Son dakika | Bingöl'de deprem! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
11 Kasım 2024 22:05 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 23:01
Son dakika haberi: Bingöl'ün Arıcılar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 4 kilometre olarak açıkladı.
Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi Bingöl Arıcılar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'TAN BİNGÖL AÇIKLAMA!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise 21:24 Bingöl'deki depremin büyüklüğü 3.3 olarak kaydedildi.
Kısa süreliğine paniğe yol açan sarsıntı yerin 5.01 km derinliğinde yaşandı.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com