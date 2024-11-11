Son dakika | Bingöl'de deprem! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı

11 Kasım 2024 22:05 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 23:01

Son dakika haberi: Bingöl'ün Arıcılar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 4 kilometre olarak açıkladı.

Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi​ Bingöl Arıcılar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem​ meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'TAN BİNGÖL AÇIKLAMA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise 21:24 Bingöl'deki depremin büyüklüğü 3.3 olarak kaydedildi.

Kısa süreliğine paniğe yol açan sarsıntı yerin 5.01 km derinliğinde yaşandı.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER