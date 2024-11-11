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Son dakika | Bingöl'de deprem! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
11 Kasım 2024 22:05 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 23:01
Son dakika | Bingöl&#039;de deprem! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi: Bingöl'ün Arıcılar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 4 kilometre olarak açıkladı.

Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi​ Bingöl Arıcılar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem​ meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'TAN BİNGÖL AÇIKLAMA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise 21:24 Bingöl'deki depremin büyüklüğü 3.3 olarak kaydedildi.

Son dakika | Bingöl'de deprem! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı - 1. Resim

Kısa süreliğine paniğe yol açan sarsıntı yerin 5.01 km derinliğinde yaşandı.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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