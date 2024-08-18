Son dakika | Bingöl'de deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

18 Ağustos 2024 21:27 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 22:28

Muş'ta üç deprem peş peşe oldu: Yıl dönümünde meydana gelmesiyle korku tetiklendi!

Muş'ta üç deprem peş peşe oldu: Yıl dönümünde meydana gelmesiyle korku tetiklendi!

Karlıova merkezli depremin derinliğini AFAD 7 kilometre olarak açıkladı. Kısa süreli bir panik oluşturan sarsıntı Muş ve Bingöl'de hissedildi.

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilk belirlemelere göre, bölgede herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Bingöl. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesine yer verildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Muş'un Varto ilçesi olarak 4.2 büyüklüğünde açıkladı. Depremin yerin 5,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya mesajında geçmiş olsun dileklerini böyle iletti: "Memleketim Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun."