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Son dakika | Bingöl'de deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 06:49 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 06:53
Son dakika | Bingöl&#039;de deprem oldu: Kandilli Rasathanesi&#039;nden açıklama geldi

Son dakika: Bingöl güne depremle uyandı. Kandilli Rasathanesi 10 Ekim Perşembe günü sabaha karşı meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremle ilgili verileri açıkladı.

Bingöl'de merkezüssü Direkli-Genç olan bir deprem​ kayıtlara geçti. Sabah saat 06.37'de 3.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi​ derinliği 10 kilometre olarak açıkladı. 

Son dakika | Bingöl'de deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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