Son dakika | Bingöl'de deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

10 Ekim 2024 06:49 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 06:53

Son dakika: Bingöl güne depremle uyandı. Kandilli Rasathanesi 10 Ekim Perşembe günü sabaha karşı meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremle ilgili verileri açıkladı.

Bingöl'de merkezüssü Direkli-Genç olan bir deprem​ kayıtlara geçti. Sabah saat 06.37'de 3.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi​ derinliği 10 kilometre olarak açıkladı.