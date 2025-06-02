Son dakika | Bingöl'de depremler durmuyor! Bir sarsıntı daha

Son dakika haberi: Bingöl’de yer hareketliliği sürüyor, bölge bir kez daha sallandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kiğı ilçesine bağlı Darköprü’de deprem meydana geldi. Bölge dün öğlen ve akşam saatlerinde de sarsılmıştı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bingöl’ün Kiğı ilçesine bağlı Darköprü bölgesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre yerleşimlerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumlar gelişmeleri takip ediyor.

DÜN İKİ DEFA SALLANDI

Bingöl dün 12.26 'da 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsılmasının ardından akşam saatlerinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşamıştı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1929333648697827803