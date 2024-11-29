Son dakika | Bitlis deprem ile sarsıldı! Kandilli ilk verileri paylaştı

29 Kasım 2024 15:43 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:49

Son dakika haberi: Bitlis'in Hizan ilçesinde deprem paniği yaşandı. Kandilli Rasathanesi depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: O bölgeyi işaret edip uyardı!

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: O bölgeyi işaret edip uyardı!

Son dakika haberine göre Bitlis​ akşam saatlerinde depremle sarsıldı. Bölgedeki vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden olan depreme ilişkin açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi​, Bitlis'in Hizan​ ilçesinde saat 15.26'da 3,7 büyüklüğünde deprem​ olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 7,1 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD DEPREM VERİLERİNİ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depreme ilişkin açıklama yaptı. AFAD depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.