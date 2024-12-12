Son dakika | Bitlis'te deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
12 Aralık 2024 18:19 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 18:59
Son dakika haberine göre Bitlis'in Ahlat ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.
Bitlis'te merkez üssü Ahlat olan bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntının derinliği 5.9 kilometre olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı.
Son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından şöyle paylaşıldı:
Kaynak: tgrthaber.com