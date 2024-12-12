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Son dakika | Bitlis'te deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
12 Aralık 2024 18:19 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 18:59
Son dakika | Bitlis&#039;te deprem oldu! Kandilli Rasathanesi&#039;nden açıklama geldi

Son dakika haberine göre Bitlis'in Ahlat ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.

Bitlis​'te merkez üssü Ahlat​ olan bir deprem​ oldu. Kandilli Rasathanesi​ verilerine göre sarsıntının derinliği 5.9 kilometre olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı.

Son dakika | Bitlis'te deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 1. Resim

Son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından şöyle paylaşıldı:

Son dakika | Bitlis'te deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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