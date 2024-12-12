Son dakika | Bitlis'te deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

12 Aralık 2024 18:19 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 18:59

Son dakika haberine göre Bitlis'in Ahlat ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.