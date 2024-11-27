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Son dakika | Bitlis'te peş peşe korkutan deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
27 Kasım 2024 06:07 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 07:09
Son dakika | Bitlis&#039;te peş peşe korkutan deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika haberine göre, Bitlis'te sabaha karşı peş peşe deprem meydana geldi. Kandilli depreme ilişkin ilk verileri açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Bitlis​ sabaha karşı peş peşe sallandı. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan bilgilere göre, kentte 4,3 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Merkez üssü Hizan​ ilçesi olan deprem, saat 05.50 ve 05.56 sularında gerçekleştiği öğrenildi. Depremin derinlikleri ise 5.3 ve 5 kilometre olarak açıklandı.

Çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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