Son dakika | Bitlis'te peş peşe korkutan deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

27 Kasım 2024 06:07 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 07:09

Son dakika haberine göre, Bitlis'te sabaha karşı peş peşe deprem meydana geldi. Kandilli depreme ilişkin ilk verileri açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

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Bitlis​ sabaha karşı peş peşe sallandı. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan bilgilere göre, kentte 4,3 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Merkez üssü Hizan​ ilçesi olan deprem, saat 05.50 ve 05.56 sularında gerçekleştiği öğrenildi. Depremin derinlikleri ise 5.3 ve 5 kilometre olarak açıklandı.

Çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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