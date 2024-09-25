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Son dakika | Bitlis'te şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Eylül 2024 15:02 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 15:51

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bitlis'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli deprem çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi​'nden yapılan açıklamaya göre, Bitlis​'in Tatvan​ ilçesi merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem​ meydana oldu. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD​ ise paylaştığı verilerle depremin büyüklüğünün 4.5 olduğunu kaydetti. 

PEŞ PEŞE DEPREMLER 

Öte yandan öğle saatlerinde de Hatay'ın Altınözü ilçesinde deprem oldu. Yerin 10 km altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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