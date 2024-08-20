Son dakika | Bodrum'daki sır cinayetler! Soruşturmada yeni gelişme: 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı

20 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:14

Bodrum'da 16 Ağustos'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda; 4 şüpheli, T.Y. ve A.S. isimli iki kişinin yaşadığı eve otomobille geldi. Şüpheliler, evde bulunan iki kişiye tabancayla ateş açtıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

SİLAH SESLERİNİ DUYAN TELEFONA SARILDI

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, T.Y. ve A.S.'nin vücutlarına isabet eden çok sayıda mermi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve polis tarafından yapılan incelemelerin ardından, hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

1'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen biri kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında bugün akşamüstü adliyeye sevk edildi. Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.