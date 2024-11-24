Son dakika | Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapandı! Kar yağışı sonrası kaza

24 Kasım 2024 07:54 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 09:08

Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli çıkışında otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönüne trafik tamamen kapandı. Sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor, ekipler yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı​ geçişinde İstanbul​ istikametinde meydana gelen zincirleme kaza​, ulaşımı felç etti. Son dakika haberine göre kar yağışının etkili olduğu bölgede, tünel çıkışında bir yolcu otobüsü ve tır çarpıştı. Arkadan gelen bir otomobil ise duramayarak kazaya karıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, bölgedeki yoğun kar yağışı kazanın etkisini artırdı. Olayın ardından İstanbul yönüne trafik​ tamamen durdu. Otoyol Jandarma ve Karayolları ekipleri, kazaya karışan araçları kaldırmak ve yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çaba gösteriyor.

SÜRÜCÜLER D-100 KARAYOLU'NA YÖNLENDİRİLİYOR

Kaza nedeniyle İstanbul yönüne giden sürücüler, Abant Gişeleri ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu’na yönlendiriliyor. Bölgede trafiğin normale dönmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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