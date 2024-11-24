Son dakika | Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapandı! Kar yağışı sonrası kaza
Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli çıkışında otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönüne trafik tamamen kapandı. Sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor, ekipler yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme kaza, ulaşımı felç etti. Son dakika haberine göre kar yağışının etkili olduğu bölgede, tünel çıkışında bir yolcu otobüsü ve tır çarpıştı. Arkadan gelen bir otomobil ise duramayarak kazaya karıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, bölgedeki yoğun kar yağışı kazanın etkisini artırdı. Olayın ardından İstanbul yönüne trafik tamamen durdu. Otoyol Jandarma ve Karayolları ekipleri, kazaya karışan araçları kaldırmak ve yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çaba gösteriyor.
SÜRÜCÜLER D-100 KARAYOLU'NA YÖNLENDİRİLİYOR
Kaza nedeniyle İstanbul yönüne giden sürücüler, Abant Gişeleri ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu’na yönlendiriliyor. Bölgede trafiğin normale dönmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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