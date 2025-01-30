Son dakika | Bolu Kartalkaya'daki faciayla ilgili Araştırma Komisyonu kararı Resmi Gazete'de!

30 Ocak 2025 00:19 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 00:27

Son dakika haberi: Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangının araştırılarak sorumluların tespit edilmesi ve tedbirlerin belirlenmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar…

Son dakika haberine göre, TBMM Genel Kurulu'nda; Bolu Kartalkaya'daki otelde meydana gelen yangının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu önergesi kabul edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararına göre, meclis komisyonu yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazetede, "Bolu Kartalkaya mevkiinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 1 -22 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel 2 Kurulun 28.01.2025 tarihli 49'uncu Birleşiminde karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Önergelerin birleştirilerek görüşüldüğü Genel Kurulda, yangına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edilmişti. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.

Komisyon, Kartalkaya'daki yangını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri araştıracak.