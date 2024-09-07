Son dakika | Bolu Tüneli'nde sevindiren haber geldi! Günlerdir süren trafik çilesi bitti

07 Eylül 2024 20:15 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 20:16

Son dakika; Bolu Dağı Tüneli yeniden açıldı. Bakım sebebiyle tünel yaklaşık 40 gündür kapalıydı. Tüneldeki bakım çalışmaları sebebiyle eski yol kullanıldığından uzun trafik kuyrukları oluşuyordu. Bakan Uraloğlu açılış müjdesini verdi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bolu Tüneli'nin açıldığını duyurdu: "Bolu Dağı Tüneli yeniden halkımızın hizmetinde Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında yaşanan heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün uzatılması için çalışmalara başlamıştık. İlk ayağını 2023 yılında İstanbul-Ankara yönünde metre uzatarak hizmete açtık. Ankara-İstanbul yönünü de metre uzatıp, planlanandan 12 gün önce BUGÜN hizmete açtık. Ülkemizin en işlek otoyolu, Bolu Dağı’nda yaşanabilecek olası heyelanlara karşı artık çok daha güvenli. Bolu Dağı Tüneli’mizi kullanan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Daha güvenle, konforla"