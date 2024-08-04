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Son dakika | Bolu'da peş peşe depremler: 3 kez sallandılar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 08:07 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 08:32
Son dakika | Bolu&#039;da peş peşe depremler: 3 kez sallandılar

Son dakika haberi: Bolu’da sabahın erken saatlerinde 3.9, 3.1 ve 2,5 şiddetinde peş peşe depremler meydana geldi.

Bolu sabahın erken saatlerinde 3 kez sallandı. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Bolu'da 3.9, 3.1 ve 2,5 şiddetinde peş peşe depremler meydana geldi.

Son dakika | Bolu'da peş peşe depremler: 3 kez sallandılar - 1. Resim

İŞTE SON DEPREMLER

Bolu, İstanbul, Elazığ, Düzce, Muğla, Tokat, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok illere ait son dakika deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor...

AFAD son depremler...

Kandilli son depremler...

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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