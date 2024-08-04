Son dakika | Bolu'da peş peşe depremler: 3 kez sallandılar

04 Ağustos 2024 08:07 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 08:32

Son dakika | Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var.

Son dakika | Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var.

İşgalci İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü var

İşgalci İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü var

Bolu sabahın erken saatlerinde 3 kez sallandı. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Bolu'da 3.9, 3.1 ve 2,5 şiddetinde peş peşe depremler meydana geldi.

İŞTE SON DEPREMLER

Bolu, İstanbul, Elazığ, Düzce, Muğla, Tokat, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok illere ait son dakika deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor...

AFAD son depremler...

Kandilli son depremler...