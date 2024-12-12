Son dakika | Bolu'da ürküten deprem! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
12 Aralık 2024 16:47 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:23
Son dakika haberi: Bolu'nun Yeşilçele ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı.
Bolu'nun Yeşilçele ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri sosyal medyadan paylaştı. Deprem yerin 3.0 km derinliğinde gerçekleşti. Depremden henüz olumsuz haber gelmedi.
SAROS KÖRFEZİ DEPREM
Bugün Çanakkale'de olan deprem Tekirdağ, İstanbul ve Balıkesir'de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntı Saros Körfezi'nde meydana geldi. Şiddeti 4,6 olarak ölçüldü.
14.34'te meydana gelen sarsıntı çevre illerde hissedildi.
Kaynak: tgrthaber.com