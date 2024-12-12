Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Bolu'da ürküten deprem! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Son dakika | Bolu'da ürküten deprem! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
12 Aralık 2024 16:47 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:23
Son dakika | Bolu&#039;da ürküten deprem! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Son dakika haberi: Bolu'nun Yeşilçele ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı.

Bolu​'nun Yeşilçele ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem​ oldu. Kandilli Rasathanesi​ depreme ilişkin verileri sosyal medyadan paylaştı. Deprem yerin 3.0 km derinliğinde gerçekleşti. Depremden henüz olumsuz haber gelmedi.

SAROS KÖRFEZİ DEPREM

Bugün Çanakkale​'de olan deprem Tekirdağ, İstanbul​ ve Balıkesir​'de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntı Saros Körfezi'nde meydana geldi. Şiddeti 4,6 olarak ölçüldü.

14.34'te meydana gelen sarsıntı çevre illerde hissedildi.

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com
boludepremkandilli rasathanesi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...