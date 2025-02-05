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Son dakika | Bolu'daki yangın soruşturmasında iki isim gözaltına alındı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Şubat 2025 01:05 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 02:07
Son dakika | Bolu&#039;daki yangın soruşturmasında iki isim gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, Bolu’da meydana gelen yangın soruşturmasında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle tüm ülke yasa boğuldu. Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme meydana geldi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı. Böylelikle soruşturma kapmasında 30 isim gözaltına alınmış oldu.

Son dakika | Bolu'daki yangın soruşturmasında iki isim gözaltına alındı - 1. Resim

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan isimlerden 19’u tutuklanırken 8’i adli kontrol kararı ile olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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