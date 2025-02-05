Son dakika | Bolu'daki yangın soruşturmasında iki isim gözaltına alındı

05 Şubat 2025 01:05 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 02:07

Son dakika haberine göre, Bolu’da meydana gelen yangın soruşturmasında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Son dakika | Bolu Kartalkaya'daki faciayla ilgili Araştırma Komisyonu kararı Resmi Gazete'de!

Son dakika | Bolu Kartalkaya'daki faciayla ilgili Araştırma Komisyonu kararı Resmi Gazete'de!

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle tüm ülke yasa boğuldu. Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme meydana geldi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı. Böylelikle soruşturma kapmasında 30 isim gözaltına alınmış oldu.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan isimlerden 19’u tutuklanırken 8’i adli kontrol kararı ile olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.