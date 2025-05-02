Son dakika | Borsada manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Son yaşanan gelişmede şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine açılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.