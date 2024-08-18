Son dakika | Bulgaristan'da deprem: Türkiye'de de hissedildi!

18 Ağustos 2024 20:37 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 20:43

Muş'ta üç deprem peş peşe oldu: Yıl dönümünde meydana gelmesiyle korku tetiklendi!

Muş'ta üç deprem peş peşe oldu: Yıl dönümünde meydana gelmesiyle korku tetiklendi!

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bulgaristan'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...