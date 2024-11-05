Son dakika | Bursa deprem ile sarsıldı! Kandilli ilk verileri açıkladı

05 Kasım 2024 15:13 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:23

Son dakika haberi: Marmara Bölgesi'nde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bursa olan depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Son dakika haberine göre Marmara​'da kısa süreli deprem​ paniği yaşandı. Merkez üssü Bursa​ olan depremle ilgili Kandilli ve AFAD'dan peş peşe açıklamalar geldi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi​, Bursa'nın Mudanya​ ilçesinde 14.59'da 3,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli verilerine göre depremin derinliği 5,1 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 2,9 olarak duyurdu. Merkez üssünü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olarak duyuran AFAD, derinliğini 6,15 kilometre olarak bildirdi.