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Son dakika | Bursa'da eğitim uçağı düştü! Valilikten açıklama geldi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
08 Ocak 2025 14:10 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 14:12
Son dakika | Bursa&#039;da eğitim uçağı düştü! Valilikten açıklama geldi

Son dakika haberi: Bursa'da özel bir uçuş okuluna ait uçak kaza kırıma uğradı. Kazaya ilişkin Bursa Valiliğinden açıklama geldi.

Son dakika haberine göre Bursa Yenişehir Havalimanı'nda öğle saatlerinde özel bir uçuş okuluna ait uçak​ pisti terk ettiği sırada kaza​ kırıma uğradı. Kazada bir pilotun yaralandığı ancak hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

Detaylar geliyor...

Kaynak: Tgrthaber.com
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