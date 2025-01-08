Son dakika | Bursa'da eğitim uçağı düştü! Valilikten açıklama geldi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
08 Ocak 2025 14:10 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 14:12
Son dakika haberi: Bursa'da özel bir uçuş okuluna ait uçak kaza kırıma uğradı. Kazaya ilişkin Bursa Valiliğinden açıklama geldi.
Son dakika haberine göre Bursa Yenişehir Havalimanı'nda öğle saatlerinde özel bir uçuş okuluna ait uçak pisti terk ettiği sırada kaza kırıma uğradı. Kazada bir pilotun yaralandığı ancak hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:
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Kaynak: Tgrthaber.com