Son Dakika | Bursa'da hissedilen deprem

01 Aralık 2024 00:58 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 01:15

Son dakika haberine göre Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. 2,7 büyüklüğündeki sarsıntı yeryüzüne yakın olması sebebiyle kısa süreli hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem sonrası verileri açıkladı.