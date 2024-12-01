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Son Dakika | Bursa'da hissedilen deprem

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 00:58 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 01:15
Son Dakika | Bursa&#039;da hissedilen deprem

Son dakika haberine göre Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. 2,7 büyüklüğündeki sarsıntı yeryüzüne yakın olması sebebiyle kısa süreli hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem sonrası verileri açıkladı.

Bursa​ saat 00.53'te depremle sarsıldı. Merkez üssü Nilüfer olan depremin büyüklüğünü AFAD ve Kandilli Rasathanesi 2,7 olarak duyurdu. Sarsıntı​ yerin 6,5 kilometre derininde olması sebebiyle Bursa'da yaşayan bazı vatandaşlar tarafından hissedildi. 

Son Dakika | Bursa'da hissedilen deprem - 1. Resim

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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