Son Dakika | Bursa'da hissedilen deprem
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 00:58 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 01:15
Son dakika haberine göre Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. 2,7 büyüklüğündeki sarsıntı yeryüzüne yakın olması sebebiyle kısa süreli hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem sonrası verileri açıkladı.
Bursa saat 00.53'te depremle sarsıldı. Merkez üssü Nilüfer olan depremin büyüklüğünü AFAD ve Kandilli Rasathanesi 2,7 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 6,5 kilometre derininde olması sebebiyle Bursa'da yaşayan bazı vatandaşlar tarafından hissedildi.
Kaynak: tgrthaber.com