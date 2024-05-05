Büyükelçi Mehmet Paçacı’ya kritik görev

05 May 2024 17:31 - Güncelleme : 05 May 2024 17:48

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 4-5 Mayıs'ta Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen 15. Zirvesi'nde İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Paçacı'nın 4-5 Mayıs'ta Banjul'da düzenlenen İİT 15. Zirvesi'nde İİT Genel Sekreteri’nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığı belirtildi.

"GÖREVİ BAŞARIYLA YÜRÜTECEĞİNE İNANCIMIZ TAMDIR"

Açıklamada, "Büyükelçi Paçacı'nın bu görevi başarıyla yürüteceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası toplumun ortak bir tutum sergilemesi ve kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.