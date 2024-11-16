Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı

Son dakika | Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
16 Kasım 2024 13:45 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 14:44
Son dakika | Çanakkale Boğazı&#039;nda gemi arızası! Trafik askıya alındı

Son dakika haberi: Çanakkale Boğazı'nda 298 metrelik kuru yük gemisi arıza yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, arıza nedeniyle Boğaz'ın gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığını açıkladı.

Çanakkale Boğazı​'nda bugün öğle saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. 298 metre boyundaki bir kuru yük gemisi​ arıza yapınca gemi trafiği geçici süreliğine askıya alındı.

Son dakika | Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı - 1. Resim

GEMİ MAKİNE ARIZASI​ YAPTI

Romanya'ndan Fransa'ya giden 289 metre boyundaki kuru yük gemisi 'Capt Natura' Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.

Son dakika | Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı - 2. Resim

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-4', Kurtarma-13' ve ‘Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi.

Son dakika | Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı - 3. Resim

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Boğaz'ı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com
çanakkale boğazıkuru yük gemisimakine arızası

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...