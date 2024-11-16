Son dakika | Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Son dakika haberi: Çanakkale Boğazı'nda 298 metrelik kuru yük gemisi arıza yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, arıza nedeniyle Boğaz'ın gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığını açıkladı.
Çanakkale Boğazı'nda bugün öğle saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. 298 metre boyundaki bir kuru yük gemisi arıza yapınca gemi trafiği geçici süreliğine askıya alındı.
GEMİ MAKİNE ARIZASI YAPTI
Romanya'ndan Fransa'ya giden 289 metre boyundaki kuru yük gemisi 'Capt Natura' Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.
KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-4', Kurtarma-13' ve ‘Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi.
BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
Boğaz'ı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı.