Son dakika | Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu! Bakanlık'tan açıklama var
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ocak 2025 08:00 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:10
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Yoğun sis gemi trafiğini vurdu. Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
GEMİLER BEKLEMEYE GEÇTİ
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 03.40 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.
Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı