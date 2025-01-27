Son dakika | Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu! Bakanlık'tan açıklama var

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

27 Ocak 2025 08:00 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:10

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.