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Son dakika... Çanakkale deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:47
Son dakika... Çanakkale deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi&#039;nden açıklama geldi

Son dakika deprem haberi: Çanakkale'de az önce deprem oldu. Kandillİ Rasathanesi depreme ilişkin detayları paylaştı.

Son dakika haberine göre, saat 13b35'te Çanakkale​ merkezli deprem​ meydana geldi. Merkez üssü Aycacık-Kısacık olarak açıklanan depremin 3,6 şiddetinde ölçüldüğü belirtildi. Depremin yerin 14,6 kilometre derinlikte kayda alındığı bildirildi.

Son dakika... Çanakkale deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 1. Resim

Detaylar geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
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