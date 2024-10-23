Son dakika... Çanakkale deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:47
Son dakika deprem haberi: Çanakkale'de az önce deprem oldu. Kandillİ Rasathanesi depreme ilişkin detayları paylaştı.
Son dakika haberine göre, saat 13b35'te Çanakkale merkezli deprem meydana geldi. Merkez üssü Aycacık-Kısacık olarak açıklanan depremin 3,6 şiddetinde ölçüldüğü belirtildi. Depremin yerin 14,6 kilometre derinlikte kayda alındığı bildirildi.
Detaylar geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com