Son dakika | Çanakkale Gökçeada açıklarında şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Edirne ve Çanakkale'de hissedildiği bildirildi.

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesi açıklarında saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Gökçeada’ya 130 kilometre uzaklıkta olduğunu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Sarsıntı, başta Tekirdağ ve Edirne olmak üzere Trakya'da bazı bölgelerde de hissedildi. Sosyal medyada kullanıcılar, depremi hissettiklerine dair paylaşımlarda bulundu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1931334508437004316