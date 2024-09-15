Son dakika | Çanakkale'de deprem! AFAD verileri açıkladı
Son dakika haberi: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem oldu. AFAD depremin 3,6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Son dakika haberine göre Çanakkale açıklarında öğle saatlerinde deprem paniği yaşandı. Kısa süreli paniğe neden olan depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 13.04'te deprem oldu. AFAD depremin 3,6 büyüklüğünde, derinliğinin 8,37 kilometre olduğunu duyurdu.
KANDİLLİ: DEPREM 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Ege Denizi Midilli Adası olarak bildirdi. Depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu açıklayan Kandilli'nin verilerine göre depremin derinliği 7,5 kilometre olarak kaydedildi.