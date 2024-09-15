Son dakika | Çanakkale'de deprem! AFAD verileri açıkladı

15 Eylül 2024 13:22 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 13:49

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem oldu. AFAD depremin 3,6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Son dakika haberine göre Çanakkale​ açıklarında öğle saatlerinde deprem​ paniği yaşandı. Kısa süreli paniğe neden olan depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli​ Rasathanesi'nden açıklama geldi.

AFAD​ tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi'nde Çanakkale​'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 13.04'te deprem​ oldu. AFAD​ depremin 3,6 büyüklüğünde, derinliğinin 8,37 kilometre olduğunu duyurdu.

KANDİLLİ: DEPREM​ 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli​ Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Ege Denizi Midilli Adası olarak bildirdi. Depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu açıklayan Kandilli​'nin verilerine göre depremin derinliği 7,5 kilometre olarak kaydedildi.