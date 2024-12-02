Son dakika | Çanakkale'de deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 04:49 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 05:03
Son dakika haberine göre Çanakkale açıklarında deprem meydana geldi. Deniz merkezli deprem Çanakkale ilçelerini salladı. Kandilli Rasathanesi sarsıntı sonrası verileri açıkladı.
Çanakkale'de saat 04.34'de deprem oldu. Sarsıntı Ege Denizi'nin Bozcaada açıklarında meydana geldi. 3,5 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 8.1 kilometre olarak açıklandı.
Kaynak: tgrthaber.com