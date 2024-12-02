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Son dakika | Çanakkale'de deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 04:49 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 05:03
Son dakika | Çanakkale&#039;de deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Son dakika haberine göre Çanakkale açıklarında deprem meydana geldi. Deniz merkezli deprem Çanakkale ilçelerini salladı. Kandilli Rasathanesi sarsıntı sonrası verileri açıkladı.

Çanakkale​'de saat 04.34'de deprem​ oldu. Sarsıntı Ege Denizi​'nin Bozcaada​ açıklarında meydana geldi. 3,5 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 8.1 kilometre olarak açıklandı.

Son dakika | Çanakkale'de deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı - 1. Resim

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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