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Çanakkale'de eğitim uçağı düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
12 Ağustos 2024 15:34 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 16:21

Son dakika haberi: Çanakkale'de özel bir eğitim uçağı havadayken motor arızası nedeniyle yere sert iniş yaptı. Kaza yürekleri ağza getirirken, pilotların sağlık durumuna ilişkin Çanakkale Valisi'nden açıklama geldi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde havada motor arızası yapan eğitim uçağı buğday tarlasına sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada uçak pilotu ve öğretmen pilot yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan kalkış yapan özel eğitim uçağın bir süre sonra havadayken motoru arızalandı. Zorunlu iniş yapan pilot Ezine ilçesinde kırsal bölgedeki bir buğday tarlasına sert iniş yaptı.

Çanakkale'de eğitim uçağı düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi - 1. Resim

Tarla bitimi karayolu üzerine çıkmak üzereyken ön tarafı betona takılan uçak yola çıkmadan toprak üzerinde durdu.

Çanakkale'de eğitim uçağı düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi - 2. Resim

TC-AJJ kuyruk numaralı iki kişilik uçağın pilotu ve öğretmen pilotu kazadan yara almadan kurtuldu.

Çanakkale'de eğitim uçağı düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi - 3. Resim

Jandarma bölgede güvenlik önlemleri alırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kaza sonrası açıklama yapan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek şöyle konuştu:

"Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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