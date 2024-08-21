Son dakika | Çanakkale'de şiddetli deprem! Kandilli verileri paylaştı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:03
Son dakika haberi: Çanakkale'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5,9 km altında gerçekleşti.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Çanakkale'de deprem oldu.
4,1 büyüklüğündeki deprem, yerin 5,9 km altında gerçekleşti. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi
Kaynak: tgrthaber.com