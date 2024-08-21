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Son dakika | Çanakkale'de şiddetli deprem! Kandilli verileri paylaştı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:03
Son dakika | Çanakkale&#039;de şiddetli deprem! Kandilli verileri paylaştı

Son dakika haberi: Çanakkale'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5,9 km altında gerçekleşti.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Çanakkale'de deprem oldu.

Son dakika | Çanakkale'de şiddetli deprem! Kandilli verileri paylaştı - 1. Resim

4,1 büyüklüğündeki deprem, yerin 5,9 km altında gerçekleşti. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi

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Kaynak: tgrthaber.com
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