Son dakika | Çanakkale'de şiddetli deprem! Kandilli verileri paylaştı

21 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:03

Uzman isimden beklenen İstanbul depremi açıklaması! Tüm ezberleri bozdu: "7'nin üzerinde depremler olacak ama..."

Uzman isimden beklenen İstanbul depremi açıklaması! Tüm ezberleri bozdu: "7'nin üzerinde depremler olacak ama..."

Tedirgin eden deprem uyarısı! Her an felaket yaşanabilir: "Kahramanmaraş depremlerinin aynısı o bölgede olabilir"

Tedirgin eden deprem uyarısı! Her an felaket yaşanabilir: "Kahramanmaraş depremlerinin aynısı o bölgede olabilir"

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Çanakkale'de deprem oldu.

4,1 büyüklüğündeki deprem, yerin 5,9 km altında gerçekleşti. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi