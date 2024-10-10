Son dakika | Cem Garipoğlu’nun DNA işlemi tamamlandı, kemikler teslim alındı

10 Ekim 2024 11:16 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:35

Son dakika haberi: Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp Kurumu'nda DNA işlemlerinin tamamlanmasının ardından kemikleri defnedilmek üzere teslim alındı. DNA sonucunun Cem Garipoğlu’nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğu açıklanmıştı.

Son dakika haberine göre Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp Kurumu​'nda DNA​ işlemleri tamamlandı. Garipoğlu'nun avukatı bugün Adli Tıp Kurumu’na gelerek kemikleri teslim alarak defnedilmek üzere götürdü.

Münevver Karabulut'u öldüren ve tutuklandıktan sonra kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu​'nun mezarı açılmıştı. Garipoğlu’nun mezarından alınan kemik​ parçaları üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı.

DNA EŞLEŞTİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme sonucunda mezardan alınan kemiklerde yapılan DNA incelemesinin, Cem Garipoğlu’nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

Biyoloji İhtisas Dairesi’nin mezardan alınan kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemelerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, “Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule’nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu’na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir.” denildi.