Son dakika | Cem Garipoğlu'nun mezarında poşet bulunmuştu! Karabulut ailesinden yeni hamle geldi! 

29 Ekim 2024 08:44 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 08:47

Son dakika haberi: Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşette insana ait olmayan kan tespit edilmişti. Karabulut ailesi sır poşetle ilgili harekete geçti. İşte detaylar...

Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı ne? İnsana ait olmayan kan izleri tespit edildi

Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı ne? İnsana ait olmayan kan izleri tespit edildi

Üzerinden 15 yıl geçen Münevver Karabulut​ cinayetine ilişkin tartışmalar olayın faili Cem Garipoğlu​'nun mezarının içinden çıkan poşetle bir kez daha alevlendi. Fethi kabir işlemi sırasında mezarının içinde düğüm atılmış poşetin üzerindeki kanın bir insana ait olmadığının belirlenmesinin ardından Karabulut ailesinden yeni bir hamle geldi.

SAVCILIĞA İNCELEME İÇİN DİLEKÇE VERDİLER

Sabah'ın haberine göre Karabulut ailesi, avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla poşetin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek incelenmesi ve bir rapor hazırlanmasını talebiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe ile başvuruda bulundu.

Dilekçede, Emniyete ait laboratuvarda yapılan inceleme doğrultusunda hazırlanan raporda, poşet üzerinde bir vücut sıvısı örneği bulunamadığı, naylon poşetin iç kısmında bir kan örneği bulunduğu ancak bu kan örneğinin insana ait olmadığı vurgulandı. Poşet üzerinde ayrıca herhangi bir iz de tespit edilemediği, poşetin üst kenar uç kısmında bulunan düğüm üzerinden kontrol amaçlı olarak alınan kan sürüntü örneği ile söz konusu poşetin iç kısmından alına kan örneğinin genetik analizlere cevap vermediğine ilişkin rapor tanzim edildiği ifade edildi.

"KAMU VİCDANI RAHATLATILMALI"

Dilekçede, emniyet laboratuvarında poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilemediği aktarılırken, Karabulut ailesinin talebi doğrultusunda maddi gerçeğin ortaya çıkması, kamu vicdanının rahatlaması, adaletin tecelli etmesi için gerekli incelemelerin yapılması istendi. Savcılığın şimdi ailenin bu talebiyle ilgili atacağı adım merak ediliyor.

MÜNEVVER KARABULUT'UN ÖLÜMÜ NASIL OLDU?

Yürekleri yakan olay 3 Mart 2009'da olmuştu. Karabulut'un cesedi çöp toplayıcı tarafından parçalanmış halde bulunmuştu. Gerçekleşen adli tıp incelemeleri sonrasında başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçaklandığı ve sonra öldüğü belli olmuştu. Cansız bedeninde 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunuyordu.

Karabulut ailesi uzun yıllardır Garipoğlu'nun mezarının açılma talebinde bulunuyordu. Cezaevinde intihar ettiğine inanılmaması üzerine aileden gelen bu istek yıllar sonra kabul edildi. 3 Ekim 2024'te mezar​ açıldı ve alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde mezardaki kemiklerin Cem Garipoğlu'na ait olduğu tespit edildi.