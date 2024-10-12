Son dakika | Cevdet Yılmaz'dan kredi kartından alınacak Savunma Sanayi Fonu ücreti için açıklama
Son dakika haberi: Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye verildi. Teklifte Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik maddeler yer alıyor. Buna göre 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ilişkin açıklama yaptı.
Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması konusu üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "En güçlü şekilde ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin uluslararası çevrelerdeki görünümü ve algısı olumlu yönde değişti" dedi.
YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA DESTEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kendi ayaklarımız üzerinde çok güçlü durmak durumundayız. Farklı alandaki yüksek teknoloji yatırımlarına 30 milyar dolar tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU KONUSU
Meclise teklif edilen paket ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" dedi.