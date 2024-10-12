Son dakika | Cevdet Yılmaz'dan kredi kartından alınacak Savunma Sanayi Fonu ücreti için açıklama

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı

12 Ekim 2024 16:11 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 16:29

Son dakika haberi: Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye verildi. Teklifte Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik maddeler yer alıyor. Buna göre 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ilişkin açıklama yaptı.