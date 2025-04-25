Son dakika | CHP Kurultay iptal davaları birleştirildi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan dava, 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan dava ile birleştirildi. Her iki davanın birlikte görüleceği tarih 26 Mayıs Pazartesi olarak belirlendi. Olağanüstü kurultay iptali talebiyle açılan dava, 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılmıştı. Dava, 42. Asliye Mahkemesi davasıyla birleştirildi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALINMIŞTI

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği ve Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu değişim kurultayının iptal edileceği iddialarının üzerine CHP yönetimi olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Bu kurultayın ardından bu kez de iki delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu. Dilekçede, "Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve de Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları" talep edildi.

Mahkeme 21. Olağanüstü Kurultay hakkındaki dava ile 38. Olağan kurultay hakkındaki davanın birleştirilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği ve Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu değişim kurultayının iptal edileceği iddialarının üzerine CHP yönetimi olağanüstü kurultay kararı almıştı. 6 Nisan 2025 günü yapılan Olağanüstü Kurultayda Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

Bu kurultayın ardından bu kez de iki delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu. Dilekçede, "Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve de Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları" talep edildi.