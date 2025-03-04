Son dakika | CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevinden uzaklaştırıldı! Bakanlık'tan açıklama

Son dakika haberi: CHP'li Beykoz Belediyesi'nde çıkan usulsüzlükler sonrası İçişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, İlçe belediye başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Son dakika haberine göre, CHP'li Beykoz Belediyesi'nde çıkan usulsüzlükler sonrası İçişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, "İhaleye fesat karıştırma", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

127. MADDE DAYANAK GÖSTERİLDİ

Bakanlık yapılan açıklamada "İstanbul ili Beykoz İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "İhaleye Fesat Karıştırmak" suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 04.03.2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaatin Köseler Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Köseler ile 20 şüpheliyi 27 Şubat'ta gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında dün, 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükseldi.

Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edildi. CHP'li Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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