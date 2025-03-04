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 | Suat Vilgen

Son dakika | CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevinden uzaklaştırıldı! Bakanlık'tan açıklama

Son dakika haberi: CHP'li Beykoz Belediyesi'nde çıkan usulsüzlükler sonrası İçişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, İlçe belediye başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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Son dakika | CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevinden uzaklaştırıldı! Bakanlık'tan açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 13:06

Son dakika haberine göre, CHP'li Beykoz Belediyesi'nde çıkan usulsüzlükler sonrası İçişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, "İhaleye fesat karıştırma", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

127. MADDE DAYANAK GÖSTERİLDİ

Bakanlık yapılan açıklamada "İstanbul ili Beykoz İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "İhaleye Fesat Karıştırmak" suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 04.03.2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaatin Köseler Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Köseler ile 20 şüpheliyi 27 Şubat'ta gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında dün, 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükseldi.

Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edildi. CHP'li Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Detaylar geliyor...

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Son dakika | Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

Sıkça Sorulan Sorular

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?
Yerel seçimin sona ermesinin ardından sonuçlar belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan Alaattin Köseler, kazanan isim oldu ve mazbatasını alacak. Hayatı ve biyografisine dair bilgiler... Alaattin Köseler'in 1960 senesinde Paşabahçe'de doğdu. 1972 senesinde Paşabahçe İlkokulu’nu bitirdikten sonra Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulu’ndan mezun olmuştur. 1978 senesinde Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nden mezun olmasının ardından lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Mimarlık mesleğini çeşitli projelerde yer alarak sürdürdü. 1999 yerel seçiminde Beykoz Belediye Başkanı seçilmiştir. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesidir. Köseler,evli ve bir çocuk babasıdır.
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#içişleri bakanlığı
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