Son dakika | CHP'nin otobüs şoförü polisin üzerine aracı sürmüştü! Bakan Yerlikaya'dan çok sert tepki

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'nin otobüsü şoförünün polis memurunun üzerine araç sürmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir." dedi. EGM ise şoförün aracını silah olarak kullandığını belirterek, suç duyusunda bulunulduğunu da açıkladı.

Son dakika haberine göre, CHP'li milletvekillerini taşıyan aracın şoförü G.G. hakkında, polisin "dur" ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine sürmesi nedeniyle yürütülen soruşturmada, şüpheli hakkında "Birden fazla görevli memura mukavemet" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırılmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'nin otobüsü şoförünün polis memurunun üzerine araç sürmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir." dedi.

'KAMU DÜZENİNE YAPILMIŞ BİR TEHDİTTİR'

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır.

Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz.

Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır."'

'ARACI SİLAH GİBİ KULLANDI'



"Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, "girişinin ve bulunmasının yasak olduğu" Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır.



Sürücü, görevli polis memurumuzun "dur" ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."