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Son dakika | Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Tosuncuk Mehmet Aydın için 88 bin yıla kadar hapis talebi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 13:41 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 13:54
Son dakika | Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Tosuncuk Mehmet Aydın için 88 bin yıla kadar hapis talebi

Son dakika haberi: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk Mehmet Aydın’ın 4414 mağdur açısından “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından 88 bin 302 yıla kadar hapsi talep edildi.

Son dakika haberine göre Çiftlik Bank davasında Tosuncuk Mehmet Aydın’ın 4414 mağdur açısından “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık​", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından 88 bin 302 yıla kadar hapsi talep edildi.

Son dakika | Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Tosuncuk Mehmet Aydın için 88 bin yıla kadar hapis talebi - 1. Resim

BREZİLYA SINIR DIŞI ETTİ

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Son dakika | Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Tosuncuk Mehmet Aydın için 88 bin yıla kadar hapis talebi - 2. Resim

102 MAĞDUR ŞİKAYET ETMİŞTİ

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ali25 Eylül 2024 13:46

Bu adam neyin nesiydi böyle, 88 bin yıl mı ceza verse de az olur sanki

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