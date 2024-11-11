Son dakika | Çorum'da peş peşe depremler: 6 dakika arayla sallandı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
11 Kasım 2024 11:44 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:53
Son dakika haberi: Çorum'un Bayat ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.
Son dakika haberine göre, Çorum'un Bayat ilçesinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, depremin büyülüğü 3.6, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Yaşanan depremin ardından sadece 6 dakika sonra bir deprem daha meydana geldi. 2. depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.
ÇEVRE İLLER DE SALLANDI
Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar kaydedilmedi.
Kaynak: Tgrthaber.com