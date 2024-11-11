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Son dakika | Çorum'da peş peşe depremler: 6 dakika arayla sallandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
11 Kasım 2024 11:44 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:53
Son dakika | Çorum&#039;da peş peşe depremler: 6 dakika arayla sallandı

Son dakika haberi: Çorum'un Bayat ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

Son dakika haberine göre, Çorum​'un Bayat ilçesinde deprem​ oldu. Kandilli Rasathanesi​'nden yapılan açıklamaya göre, depremin büyülüğü 3.6, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

 

PEŞ PEŞE DEPREMLER 

Yaşanan depremin ardından sadece 6 dakika sonra bir deprem daha meydana geldi. 2. depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI 

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar kaydedilmedi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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