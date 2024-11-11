Son dakika | Çorum'da peş peşe depremler: 6 dakika arayla sallandı

11 Kasım 2024 11:44 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:53

Son dakika haberi: Çorum'un Bayat ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

Son dakika haberine göre, Çorum​'un Bayat ilçesinde deprem​ oldu. Kandilli Rasathanesi​'nden yapılan açıklamaya göre, depremin büyülüğü 3.6, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Yaşanan depremin ardından sadece 6 dakika sonra bir deprem daha meydana geldi. 2. depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar kaydedilmedi.