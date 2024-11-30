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Son dakika | Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Kasım 2024 13:01 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 13:03
Son dakika | Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi: Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir programa katılmak için geldiği Kayseri'de hastaneye kaldırıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, BEYZADER Kayseri​ İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program için Kayseri'ye geldi. Mahmut Ünlü uçakta rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı.

İDRAR YOLU RAHATSIZLIĞI

İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Mahmut Ünlü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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