Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
15 Temmuz 2024 11:39 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 11:47
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şehitler için düzenlenen törene katılıyor.
15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümü İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Kuran-ı Kerim tilaveti ile anılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler için düzenlenen törene katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakan Osman Aşkın Bak, milletvekilleri ve 15 Temmuz gazileri eşlik ediyor.
Son dakika haberinin detayları birazdan...
Kaynak: tgrthaber.com